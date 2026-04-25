ディズニー「晴雨兼用折りたたみ傘」が登場！ 映画の名シーンやキャラクターを内側にデザイン
ディズニー・アニメーション映画の名シーンが傘の内側に広がる「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」が、4月29日（水・祝）から、大阪で実施されるイベント「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」で先行発売される。
【写真】ミッキーマウスの魅力が満載！ 幻想的な『ファンタジア』デザインも
■デザインは全6種類を用意
今回スケーターより発売される「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」は、シンプルで普段使いしやすい外側と、ディズニー・アニメーション映画の世界観が広がる内側のデザインが堪能できる晴雨兼用折りたたみ傘。
ラインナップには、ミッキーマウスの魅力が詰まった『ファンタジア』をはじめ、印象的なシーンを散りばめた『ダンボ』や『ふしぎの国のアリス』、『ピーター・パン』、『美女と野獣』、『アラジン』の全6種類が用意される。
いずれも、両面印刷仕様を採用しており、傘の内側全面に映画の名シーンやキャラクターたちを鮮やかに表現。傘を開くたびに作品の世界観に包まれ、気分が沈みがちな雨の日でもおでかけが楽しめる。
また、外側にはワンポイントやシンプルな縁取りなど落ち着いたデザインが施されているため、普段のコーディネートに合わせやすく、通勤や通学といったさまざまなシーンで使うことができる。
なお、4月29日（水・祝）より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」で先行販売を実施した後は、スケーター公式オンラインショップや、全国の生活雑貨店、家電量販店などでも発売予定だ。
【写真】ミッキーマウスの魅力が満載！ 幻想的な『ファンタジア』デザインも
■デザインは全6種類を用意
今回スケーターより発売される「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」は、シンプルで普段使いしやすい外側と、ディズニー・アニメーション映画の世界観が広がる内側のデザインが堪能できる晴雨兼用折りたたみ傘。
いずれも、両面印刷仕様を採用しており、傘の内側全面に映画の名シーンやキャラクターたちを鮮やかに表現。傘を開くたびに作品の世界観に包まれ、気分が沈みがちな雨の日でもおでかけが楽しめる。
また、外側にはワンポイントやシンプルな縁取りなど落ち着いたデザインが施されているため、普段のコーディネートに合わせやすく、通勤や通学といったさまざまなシーンで使うことができる。
なお、4月29日（水・祝）より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」で先行販売を実施した後は、スケーター公式オンラインショップや、全国の生活雑貨店、家電量販店などでも発売予定だ。