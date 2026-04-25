◇ナ・リーグ ドジャース−カブス（2026年4月24日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席は四球を選んで出塁した。

4−0の5回1死、相手先発・タイヨンに対しフルカウントまで粘ると、2球続いた外角カットボールを見極め四球を選んで出塁した。出塁は21日（同22日）のジャイアンツ戦の第4打席で安打を放って以来、12打席ぶりとなった。

初回の第1打席はタイヨンのスイーパーに空振り三振に倒れた。3回無死一、二塁と好機で迎えた第2打席もチェンジアップにバットが空を切り、空振り三振に終わった。

22日（同23日）のジャイアンツ戦で4打数無安打に終わり、昨年8月24日のパドレス戦から続いていた連続試合出塁記録が「53」でストップすると、前日23日（同24日）の同戦も5打数無安打と2試合続けてノーヒットだった。

ロバーツ監督は「低めに手を出している。ゾーンの下のボールでは長打を打つのは難しい」と珍しく苦言を呈していた。