第1子出産・久慈暁子、「無事に退院しました」と報告 家族3ショットも公開 バスケットボール選手の渡邊雄太
第1子を出産した元フジテレビ、現フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が25日までに、自身のインスタグラムを更新し、退院したことを伝えた。
【写真】「無事に退院」第1子を抱き、夫・渡邊雄太との3ショットを公開した久慈暁子
久慈は、2022年5月にバスケットボール選手の渡邊雄太（31）と結婚し、26年1月1日に第1子妊娠を発表。4月13日、自身のインスタグラムで第1子を出産したことを報告していた。
「先日、無事に退院しました」と報告した久慈。「初めての出産と育児で不安もたくさんありましたが、産院の皆さまがいつも優しく寄り添ってくださり、安心して過ごすことができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。
また「そして退院の日、家に帰るとサプライズでバルーンが…遠征続きで忙しい中、こんな素敵な準備をしてくれていて、思わず涙が」と渡邊との仲むつまじい様子をうかがわせた。「新しい毎日はまだ慣れないことばかりだけど、こうして支えてくれる人たちがいることに改めて感謝しながら、大切に過ごしていきたいです」と結んでいた。
【写真】「無事に退院」第1子を抱き、夫・渡邊雄太との3ショットを公開した久慈暁子
久慈は、2022年5月にバスケットボール選手の渡邊雄太（31）と結婚し、26年1月1日に第1子妊娠を発表。4月13日、自身のインスタグラムで第1子を出産したことを報告していた。
「先日、無事に退院しました」と報告した久慈。「初めての出産と育児で不安もたくさんありましたが、産院の皆さまがいつも優しく寄り添ってくださり、安心して過ごすことができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。
また「そして退院の日、家に帰るとサプライズでバルーンが…遠征続きで忙しい中、こんな素敵な準備をしてくれていて、思わず涙が」と渡邊との仲むつまじい様子をうかがわせた。「新しい毎日はまだ慣れないことばかりだけど、こうして支えてくれる人たちがいることに改めて感謝しながら、大切に過ごしていきたいです」と結んでいた。