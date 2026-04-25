野球評論家の郄橋尚成さんが２５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「郄橋尚成のＨＩＳＡちゃん」を更新。日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史さんがゲスト出演し、阪神時代のエピソードを語った。

当時の阪神監督だった星野仙一さんとのエピソードが盛り上がる中、話題は片岡さんの独特な応援歌に。阪神ファンから歌われた「右投げ左打ち 実家は檜風呂 リフォームリフォーム 片岡篤史」という自身の応援歌について片岡さんは「今振り返ったら素晴らしい応援歌やろ」と話した。

しかし、現役時代に日本シリーズでこの応援歌を聞いた際には「やる気もなくすで」と思わず本音も。さらに「今やったら笑って言えるんだけど、当時やっぱりあんなこと言われたら、だいたい初球から２球ぐらいは終わってしまうわけ」と当時の打席での様子を振り返った。 打席では集中していて応援歌の歌詞に気付いていなかったといい、「敵チームに教えられてわかった」と告白。塁上で相手選手から「片岡さん、リフォームとか檜風呂とかゆうてますよ」と言われ、気になり始めたという。

その後の打席では応援歌を気にするあまり「（応援歌を）聞いてたらもう追い込まれるわけ」とまさかの影響も。「これはアカン」とオフの契約の際に記者を通じて「やめてほしい」と伝え、応援歌が変わったというが、「今振り返ったらね、あれでこそ関西人の良さがあるというか。もっと今ぐらいの余裕というか、そんな気持ちがあればもうちょっと違った」と後悔もにじませた。そして、最後には「関西らしい、タイガースらしい応援歌を作っていただいた」と阪神ファンへの思いも語っていた。