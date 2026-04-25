俳優の庄司浩平が２５日、都内で「庄司浩平カレンダー ２０２６．０４―２０２７．０３」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊、税込２９７０円）の発売記念イベントを行った。

２回目のカレンダー。ロケは「マネジャーにぶつくさぶつくさ、独り言にみせかけて願望を言ってきた」と、子どもの頃から好きな恐竜の聖地・福井で行った。「福井に行けるという話を聞いて『カレンダーを発売できる』『撮影できる』ことの喜びを大幅に上書きしてしまった。何の目的で行くか途中まで忘れていて、観光客気分で行ったら、衣装さんとメイクさんがいて『あ、撮影なんだ』ということに気づいた」とジョーク交じりに興奮した胸の内を明かした。

できばえには１００点と自己採点。「スタッフに対する敬意もそうだし、自分も満足。憧れの地の恐竜博物館にも足を踏み入れられた」と笑う。身長１８８センチの庄司。家族からの反響には「『大きいね』と言われた。『子は親に似るんだね』と言ったら、よくわからなそうな反応をされた」という。

次作で行ってみたい場所には「東北」。「行く機会がないので、（撮影を通じて）東北のステキな場所を知れたら」と意欲。ドラマで共演して以来、親交のある「（アルコ＆ピースの）平子（祐希）さんは（福島の）いわき出身なので、聞いてみるのもいい。海産物がおいしいところが好きなので東北も好きだと思う」と心待ちにしていた。