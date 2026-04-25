2児の母・西山茉希、食事会でのボリュームたっぷり手作り料理披露「唐揚げは子供に人気ですよね」「大量ですごい」
【モデルプレス＝2026/04/25】モデルの西山茉希が4月24日、自身のInstagramリール動画を更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「大量ですごい」ギリギリで作ったおもてなし料理の数々
西山は「唐ポテは腹ペコーズを救う。帰宅がギリギリになる御予約有り日。揉み漬けて置いたりタッパで作り置きして置いたり、白米はタイマーに任せておいて待つだけ」「＃西山食堂」などとつづり、友人との食事でもてなした料理のリール動画を投稿。鶏の唐揚げとマッシュポテトフライ、枝豆ときゅうりの白和え、人参としめじとツナ缶のきんぴら、牛ハラミと冷蔵庫野菜で極太春雨炒め、焼き餃子、具沢山のオープンオムレツなど豪華な料理を披露している。
更に西山は「友の子が3歳まで成長して、唐揚げロックオンしてくれる姿に幸せをもらった。我が子が相変わらず、部活飯みたいな早さで食べ進めてて笑った」と続け、食事会での微笑ましいエピソードを明かしている。
この投稿にファンからは「全部美味しそう」「大量ですごい」「唐揚げは子供に人気ですよね」「豪華な料理ですね」「レシピ教えて欲しい」「食べてみたい」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆西山茉希、栄養満点の手作り料理
西山は「唐ポテは腹ペコーズを救う。帰宅がギリギリになる御予約有り日。揉み漬けて置いたりタッパで作り置きして置いたり、白米はタイマーに任せておいて待つだけ」「＃西山食堂」などとつづり、友人との食事でもてなした料理のリール動画を投稿。鶏の唐揚げとマッシュポテトフライ、枝豆ときゅうりの白和え、人参としめじとツナ缶のきんぴら、牛ハラミと冷蔵庫野菜で極太春雨炒め、焼き餃子、具沢山のオープンオムレツなど豪華な料理を披露している。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿にファンからは「全部美味しそう」「大量ですごい」「唐揚げは子供に人気ですよね」「豪華な料理ですね」「レシピ教えて欲しい」「食べてみたい」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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