土いらずで簡単『ローズマリー』の育て方。園芸ビギナーも失敗知らず、料理にも使える

料理はもちろん、日常生活のさまざまなシーンに使える「ローズマリー」。じつは育てやすく、初めてのハーブ栽培にもぴったり。土を使わない水耕栽培なら、気軽に始められるのでおすすめです。

キッチンやダイニングで育てれば、使いたいときに新鮮な葉をすぐに収穫できて◎。そこで、園芸ビギナーでも気負わずトライできるローズマリーの育て方と楽しみ方をご紹介します。

育てやすくて使いやすい『ローズマリー』

特徴と育て方

上に伸びる木立性と、横にはうように伸びるほふく性があり、水耕栽培には木立性がおすすめです。日光を好むので、半日以上たっぷり日がさす場所に置くのがベター。すっきりとした野性的な香りには、集中力アップや消化促進、抗菌などの作用があります。

●ほぼ100円ショップの材料で簡単にできる！キッチンハーブの育て方はこちら。

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おすすめの使い方

ローズマリーバター

細かく刻んだローズマリーの葉小さじ2を、常温にもどしたバター（食塩不使用）50gとよく混ぜ、好みでこしょうやにんにくのすりおろしを混ぜて。トーストに塗るほか、魚や肉のソテーに使うと臭みを消して風味がアップ。

消臭剤

500Wの電子レンジで1分30秒〜2分加熱して乾燥させたローズマリーの葉と重曹を1:4くらいの割合で混ぜ、容器に入れてガーゼをかぶせる。靴箱やたんす、冷蔵庫に置くと、気になるにおいを吸収してくれます。

育てて、使って、香りを楽しむローズマリー。身近な容器で、ハーブのある暮らしを楽しんでみてください♪

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）

教えてくれたのは ……中島大輔さん

植物をもっと気軽に育ててほしいという思いから、水だけで育てる観葉植物ブランド「WOOTANG（ウータン）」を主宰。ホームページで紹介する野菜やハーブの水耕栽培の解説もわかりやすく好評。https://wootang.jp/