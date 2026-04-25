2児の母・安田美沙子、夫＆次男の遠足弁当に反響続々「定番ですね」「友達に自慢したくなる」
【モデルプレス＝2026/04/25】タレントの安田美沙子が4月24日、自身のInstagramを更新。家族への手作り弁当を披露し反響を呼んでいる。
【写真】44歳2児のママタレ「友達に自慢したくなる」夫＆次男へのサンドイッチメイン手作り遠足弁当
安田は「おはようございます。今日は、朝からお弁当。パパ＆次男、遠足。晴れて良かったー」とつづり、写真を複数枚投稿。夫と次男への手作り弁当を披露した。たまごのサンドイッチやハンバーグやチーズ、枝豆、サツマイモなどを彩りよく敷き詰めた弁当を披露した。安田は「お弁当の詰めかた、やっぱり慣れないから自由に詰めることにしました。笑」とエピソードを明かしている。
この投稿に「どれも美味しそう」「遠足でサンドイッチは定番ですね」「次男くんも喜びそう」「お腹空いてきた」「お弁当食べてみたい」「料理上手ですね」「可愛らしい」「友達に自慢したくなる」など反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】44歳2児のママタレ「友達に自慢したくなる」夫＆次男へのサンドイッチメイン手作り遠足弁当
◆安田美沙子、夫＆次男の遠足弁当
安田は「おはようございます。今日は、朝からお弁当。パパ＆次男、遠足。晴れて良かったー」とつづり、写真を複数枚投稿。夫と次男への手作り弁当を披露した。たまごのサンドイッチやハンバーグやチーズ、枝豆、サツマイモなどを彩りよく敷き詰めた弁当を披露した。安田は「お弁当の詰めかた、やっぱり慣れないから自由に詰めることにしました。笑」とエピソードを明かしている。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿に「どれも美味しそう」「遠足でサンドイッチは定番ですね」「次男くんも喜びそう」「お腹空いてきた」「お弁当食べてみたい」「料理上手ですね」「可愛らしい」「友達に自慢したくなる」など反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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