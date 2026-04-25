鈴木奈々（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/25】タレントの鈴木奈々が4月24日、自身のInstagramを更新。甥への手作り弁当を披露し反響を呼んでいる。

【写真】37歳元ギャルタレント「栄養満点」卵焼きにウインナー…甥っ子への手作り弁当公開

◆鈴木奈々、甥っ子への手作り弁当


鈴木は「甥っ子にお弁当作りました。美味しい美味しい食べてくれるの嬉しいね。お弁当作りにハマってます」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。白い弁当箱いっぱいに具材を詰め込んだ特製のお弁当を披露した。揚げ物に卵焼きやウインナー、ブロッコリーとふりかけご飯が詰められたボリューム満点の弁当となっている。

◆鈴木奈々の投稿に反響


この投稿に「栄養満点ですね」「食べてみたい」「卵焼きの焼き加減最高」「美味しいって言ってもらえると嬉しいですよね」「料理上手」「手作り弁当羨ましい」「素敵なお話ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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