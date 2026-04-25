“妻”桜井日奈子が“夫”のために入浴準備→思わず息のむ激ヤバシーンに発展！＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』の放送が、4月24日（金）にスタートした。

第1話では、主人公の高坂葵（白洲迅）が突然“余命３ヶ月”を告げられる展開に。夫の余命を知った妻・美月（桜井日奈子）は、気丈に葵を支えていた。

するとその直後、目を疑うような場面が展開され…。

【映像】献身妻「久しぶりに一緒にお風呂どう？」

◆幸せな家庭の妻が秘めたもうひとつの顔

大手ゼネコン「帝央建設」のエリート建築士である主人公の葵。

プライベートでは、妻の美月と5歳の息子・蓮（小野晄士朗）とともに幸せな家庭を築き、順調な人生を歩んでいた。

しかしあるとき、多忙を理由にスルーし続けていた健康診断の再検査を受けた葵は、医師から「余命は約３ヶ月。長くて半年」と宣告を受ける。

病院から帰った葵がこのことを美月に打ち明けると、美月は彼に優しく寄り添い、「私は信じないよ。葵くんがいなくなるなんて、絶対に信じない。一緒に治そう。私たちは病気になんて負けない」と懸命に励ました。

しかしその一方で、葵に見えないところで美月が冷たい表情を覗かせる一幕も。

そして闘病生活がスタートすると、美月は葵のためと言ってSNSで闘病日記を始めたり、お風呂の準備をして「久しぶりに一緒にお風呂どう？」と尋ねたりと、夫を気遣う姿勢を見せる。

しかし、1人になるとその様子が一変。

じつは以前から飲食店コンサルタント会社の社長・砂山ケンジ（高橋光臣）と不倫関係を続けていた美月。

豪華なソファに座って砂山と電話を始めた美月は、「（葵は）今お風呂掃除してくれてる。今日は一緒に入ったから、上機嫌なの」などと悪い笑みを見せ、その変貌ぶりに衝撃を受ける展開となっていた。