ラプターズのイマニュエル・クイックリーがハムストリングの症状悪化でPO1回戦全休へ

4月25日（現地時間24日、日付は以下同）。トロント・ラプターズは、イマニュエル・クイックリーが負傷している右ハムストリングの症状が復帰に向けた調整中に悪化したため、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドには出場しないと発表した。

ラプターズの先発ポイントガードは、レギュラーシーズン70試合の出場で平均16.4得点4.0リバウンド5.9アシスト1.3スティールをマーク。だが、今月13日のシーズン最終戦（対ブルックリン・ネッツ）でハムストリングを負傷していた。

イースタン・カンファレンス5位のラプターズは、現在4位のクリーブランド・キャバリアーズとのシリーズを繰り広げている。敵地ロケット・アリーナで臨んだ最初の2戦を落とすも、24日にホームのスコシアバンク・アリーナで行われた第3戦でシリーズ初勝利（126－104）を飾り、1勝2敗としている。

ラプターズはスコッティ・バーンズやRJ・バレット、コリン・マレー・ボイルズ、ブランドン・イングラムらが軸となって戦っていて、27日の第4戦でも勝利すれば、シリーズを2勝2敗のタイに持ち込むことができる。