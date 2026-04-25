開催：2026.4.25

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 4 - 12 [ヤンキース]

MLBの試合が25日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとヤンキースが対戦した。

アストロズの先発投手はランス・マクラーズ、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。

1回表、4番 ベン・ライス 5球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドが悪送球 3塁ランナーは本塁へでヤンキース得点 HOU 0-1 NYY、6番 ジャズ・チザム 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 HOU 0-3 NYY

2回表、8番 ライアン・マクマーン 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 HOU 0-4 NYY

2回裏、8番 ヤイネル・ディアス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 1-4 NYY

4回表、6番 ジャズ・チザム 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 HOU 1-5 NYY

4回裏、6番 キャメロン・スミス 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでアストロズ得点 HOU 2-5 NYY

6回表、5番 ジアンカルロ・スタントン 6球目を打ってショートへのタイムリーヒットでヤンキース得点 HOU 2-6 NYY、9番 ホセ・カバジェロ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 HOU 2-7 NYY、1番 トレント・グリシャム 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでヤンキース得点 HOU 2-8 NYY

7回表、4番 ベン・ライス 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 HOU 2-9 NYY、6番 ジャズ・チザム 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 HOU 2-10 NYY、8番 ライアン・マクマーン 7球目を打ってピッチャーゴロ 1-6-3のダブルプレイでヤンキース得点 HOU 2-11 NYY、9番 ホセ・カバジェロ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 HOU 2-12 NYY

7回裏、8番 ヤイネル・ディアス 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 3-12 NYY、1番 ブレーデン・シューメイク 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 4-12 NYY

試合は4対12でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのウィル・ウォーレンで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はアストロズのランス・マクラーズで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 12:10:18 更新