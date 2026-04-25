本拠地ナショナルズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。今季11号同点ソロを放った。3打数1安打1打点1四球で、5-4で勝ったチームに貢献。直近7戦6発の量産態勢となった村上は「大きな声援をいただいていたので嬉しかった」と静かに喜びを口にした。

1点を追う4回、村上のバットが火を噴いた。相手の2番手マイコラスのチェンジアップをとらえ、中越えの同点ソロ。飛距離415フィート（約126.5メートル）の豪快弾で、シカゴのファンを熱狂に包んだ。この時点でアルバレス（アストロズ）に並んで本塁打数メジャートップタイに。年間68本塁打ペースとした。

米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」では試合後、村上が取材に応じる映像が流れた。現地メディアの取材に対し「大きな声援をいただいていたので嬉しかった」とダイヤモンドを一周する時の気分を説明。直近10試合で7発、7試合では6本塁打となった。日本でこうした成績を残したことはあるか聞かれ「一応、5打席連続ホームランを打ったことがあるので……」と苦笑いでコメント。昨季まで所属していたスワローズ時代の凄まじい記録に、報道陣も思わず笑いを誘われていた。

本塁打数については「まだ始まったばかり。残り140試合くらいある。終わったときにいい成績を残せれば」と気にしていない。「（変化球の対応が）徐々に良くなってきていると思うし、改善するところもたくさんある。いろんなピッチャーが来て、成長できると思う。アンテナを張って成長していければ」とも冷静に話した。

22日（同23日）のダイヤモンドバックス戦で今季10号本塁打を放ち、ホワイトソックスの球団記録に並ぶ5試合連続ホームランをマーク。これはメジャーの新人としても最長タイ記録だった。6試合連続ホームランはならなかったものの、新人離れしたペースで本塁打を重ねている。

昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時）で契約。開幕から3試合連続ホームランと上々の滑り出しだった。その後はヒットが出ない時期もあったが、OPSは高水準をキープ。現時点でメジャー3位の1.020としている。



（THE ANSWER編集部）