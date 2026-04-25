◆パ・リーグ オリックス―日本ハム（２５日・京セラドーム大阪）

オリックス・吉田輝星投手が２５日、出場選手登録された。２４年９月２８日の楽天戦（楽天モバイル）を最後に登板がなく、２５年３月７日に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）と鏡視下右肘頭骨棘（こつきょく）切除術を受けた右腕。プロ８年目の今季は２月２１日の紅白戦で５１１日ぶりの実戦復帰を果たすと、ファーム・リーグでは８試合で１セーブ、防御率０・００、１０奪三振の好成績を残していた。

厳しいリハビリを乗り越え、１軍に帰ってきた輝星は「頑張るぞって気持ちが大きい。リハビリのゴールでもあると思うので、いい投球がしたい。手術して新しいスタートにもなると思うので、頑張りたい」と決意。ファームでは、直球の出力向上を求めた投げ込みなどに力を入れてきたといい、「どんどん強く速く自分の質に戻していくというのは、練習をしてつかめた」と自信を口にした。

２３年まで所属した日本ハム戦での復帰には「元々いたチームというのもあるけど、おととし（２４年）は結構打たれている（対戦防御率９・９５）。丁寧にいこうと思います」と苦笑い。２２、２４年は５０試合以上に登板しており「できれば５０試合は今からでも間に合わせたい。トミー・ジョンはパフォーマンスが上がるとよく言われるので、どんどん状態を上げて新しい自分のスタートが切れれば。思い切って腕は振れると思います」と闘志をたぎらせた。