◆米大リーグ ホワイトソックス５―４ナショナルズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ナショナルズ戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、２試合ぶりの１１号ソロを放つなど、３打数１安打１打点でチームの逆転勝ちに貢献した。打率は２割５分６厘、ＯＰＳは１・０２０に上昇した。この時点で１１本塁打はＭＬＢ全体でもアルバレス（アストロズ）と並んでトップとなった。

村上は試合後、現地放送のインタビューで「（本拠地で）たくさん大きな声援をいただいていたので、すごくうれしかったです。期待に応えたかった。まだ始まったばかりで残り１４０試合くらいあるので、終わった時になんとかいい成績を残せればと思う」とうなずいた。

ここまで２６試合で１１本塁打。ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者によるとデビューからの２６試合で放った本塁打は１８〜１９年のアキーノ（レッズ）、１７年のホスキンス（フィリーズ）の１２本に続いて、１９００年以降では３位タイだという。１位のアキーノは２３年に中日でもプレーしたが、２０試合の出場で１本塁打のみに終わった。

さらに、村上はここまで１１本塁打を放ちながら、二塁打、三塁打はなし。長打１１本はすべて本塁打だ。米データサイト「オプタスタッツ」によると、デビューからの長打がすべて本塁打だったのは、オリックス、ソフトバンクでもプレーした経験のあるイ・デホ（李大浩）が２０１６年にマリナーズで記録した１０長打連続がこれまでトップだったが、村上が抜いてトップに躍り出た。