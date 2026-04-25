◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）＝４月２５日

海外初挑戦のマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）を送り出す手塚久調教師がレース前日、シャティン競馬場の芝コースを歩いて馬場状態を確認した。

これまで同馬は昨年、制した天皇賞・秋など国内の全８戦が良馬場。香港では週中に雨が降ったが、馬場コンディションは徐々に回復しているようだ。

この日、馬場を踏みしめた手塚久調教師は「馬場状態はこんなにいいので、思ったより雨の影響がなさそうだからね。いい感じに仕上がっています。このままレースに迎えたらと思います」。香港最強馬のロマンチックウォリアー、フランスのソジー、英国のロイヤルチャンピオンなど、世界の強豪との対決に気を引き締めていた。

また、同馬はレース前日、チャンピオンズマイルに出走するジャンタルマンタルとともにオールウェザーコースを１周半。その後、パドックでクールダウンを兼ねたスクーリング（下見）で調整を終えた。