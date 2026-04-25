仙台FW小林心ゴール後の五十嵐聖己に脚光

ベガルタ仙台は4月18日、J2・J3百年構想リーグ第11節で栃木シティと対戦し、5-0の勝利を収めた。

開幕11試合負けなしを継続で、EAST-Aの首位を快走しているなか、得点後のゴールセレブレーション中の一コマが注目を集めた。

ホームでのゴールラッシュは前半26分、FW岩渕弘人のゴールで始まった。前半アディショナルタイムにMF相良竜之介の左足ミドルで追加点を奪い、さらに後半に入ると岩淵が2点目を挙げた。そして途中出場のFW小林心が2得点で試合を決めた。

そうしたなか、小林が後半22分に決めたゴール後のセレブレーションが話題となった。ヘディングでネット揺らした小林がホームサポーターの陣取るスタンドに向かって膝スライディングで喜びを露わにすると、その背後でMF五十嵐聖己が身体を一直線にピンと伸ばした姿勢で滑り込んできた。

クラブ公式Youtubeなどでその映像が公開されており、画面の外から突如フレームインしてくる五十嵐の滑り込みにファンは衝撃を受けており、「カツオの一本釣りかよ」「ペンギンみたい」「だめだ面白すぎる」「朝から元気出る」「爆笑」「めっちゃ笑った」「ジワジワくる」「AIかと思ったよ」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）