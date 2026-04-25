日本野球機構(NPB)は25日の公示を発表。DeNAは前日24日の試合で負傷した牧秀悟選手を抹消し、ルーキー2選手を登録。ドラフト5位入団の内野手・成瀬脩人選手と先発登板予定の片山皓心投手を初昇格としました。

牧選手は前日24日の巨人戦に「2番・セカンド」でスタメン出場すると、3回に負傷。第2打席を迎え、サード方向へ打球を放つも、走塁時に足を痛めた様子で途中交代となっていました。今季はここまで21試合に出場し打率.333、2本塁打、10打点。チームをけん引していた不動のセカンドが、戦線を離脱することとなりました。試合後、相川亮二監督も「厳しいと思います」と心配そうな表情を浮かべていましたが、翌日抹消となりました。

代わって、一軍切符をつかんだのはドラフト5位ルーキーの成瀬脩人選手。東海大からNTT西日本を経て加入となった24歳の内野手は、今季ファームの10試合に出場し、打率.182をマークしています。

また、この日の巨人戦に先発予定となっているのがドラフト4位ルーキー・片山皓心投手。桐蔭横浜大からHondaを経てDeNAに入団となった27歳左腕です。片山投手にとって、これが1軍デビュー戦。ファームでは3度の先発含む5試合に登板し、3勝0敗、防御率2.70と好投を続けています。