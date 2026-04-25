◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）が激突する、5月2日の東京ドーム決戦の新テレビCM『Lemino「井上尚弥 THE DAY」』篇が25日より全国で放映を開始した。

またNTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」は24日までに、同一戦に向けた未公開映像を含む、開幕直前ドキュメンタリーや公開練習映像などの特別編集版を「ペイ・パー・ビュー（PPV）」配信チケット購入者や「ドコモ MAX」「ドコモポイ活 MAX」契約者限定で公開することを発表した。

限定特典として、井上尚らの過去試合アーカイブや、試合出場選手の密着ドキュメンタリーも視聴可能。元世界3階級制覇王者の長谷川穂積氏、八重樫東氏による対談特別映像などの関連映像も28日からYouTubeで配信予定。

興行のもようはLeminoが独占ライブ配信する。ペイ・パー・ビュー（PPV）チケット販売方式で、事前販売は6，050円、当日販売は7，150円。「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活MAX」契約者はPPVチケット購入は不要。

＜試合カード＞

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）