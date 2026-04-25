7日間の決断の旅で、最愛の人と向き合った末に出す答えは……。4月23日放送のABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第8話では、結婚に踏み出せないカップルたちの修羅場が放送された。

【映像】元アイドル美女がブチギレる瞬間

今回決断の旅に出ているのは、出産も見据え結婚のタイミングを真剣に考えているルナ（29）と、まだまだ自由で居たいユウキ（31）。「好きだけじゃ、結婚できないの？」という葛藤を抱え、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行の中で、2人の熱量の差は浮き彫りになっていた。

2人きりになった際、ルナが「ちょっとみんなの笑いとろうとしてるやん。それってマジで真剣なの？ ふざけはなし。本当に1回聞きたいかも」と、他のカップルとの食事会でのユウキの態度を問い詰める。するとユウキは「正直なんかちょっと逃げ出したい気持ちもあったし、聞きたくないじゃないけど」とバツが悪そうに白状した。

この発言がルナの逆鱗に触れた。「めちゃめちゃみんなを和ませようって気持ちは良いよ。けど結局そこやん。真剣じゃないというか『逃げ出したい』と思うわけやで。結局は『あんた結婚したくないんちゃう？』みたいな。もうそこやん」と容赦無くブチギレる。

さらにルナは「『自分が自由にしたい』っていう気持ちを取るのか。やらないと、私は本当に…悲しいけど別れるしかない。いなくなっちゃうね」と最後通牒を突きつけた。スタジオのヒコロヒーも「『もうしょうがない、私はいなくなっちゃうよ』ともうこれに尽きるよね」とルナの潔さに感心。涙の結婚か、涙の別れか、限界を迎えた彼女の怒りにユウキはどう向き合うのか。