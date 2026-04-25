CUTIE STREETが5月27日にリリースする両A面3rdシングルCDの表題曲「キュートなキューたい」が、テレビアニメ『ポケットモンスター』のエンディングテーマに起用される。

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本楽曲が『ポケットモンスター』のエンディングテーマに決定したことを受け、これまで“きゅーすと盤”で発表されていた盤名を“アニポケ×きゅーすと盤”にアップデート。公開されたアートワークは、アイドル姿のキュートなピカチュウが描かれたスペシャルなデザインとなっている。

また、同盤にはランダムで1枚カードが付属することが発表され、個別のメンバーカードにもアイドルになったピカチュウが描かれている。

さらに、初回限定盤、CUTIE盤、STREET盤には、スペシャルイベントに参加できるシリアルコードの封入が決定。イベントでは、メンバーとの“ぷり”撮影やTikTok撮影会を実施予定。詳細はオフィシャルサイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）