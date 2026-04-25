「20〜34歳男性」に人気の20代男優ランキング！ 2位は「目黒蓮」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳男性（M1層）を対象に「20〜34歳男性に人気の20代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は7月25日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
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2位は、アイドルグループ・Snow Manのメンバーとして活躍する、目黒蓮さんでした。
2024年夏にドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）で月9ドラマ初主演を務めたほか、2025年2月公開の映画『劇場版トリリオンゲーム』でも主演として注目を集めました。グループ活動も精力的に行いながら、20〜34歳男性における認知度も20代男優で2位を記録するなど高い人気を誇っています。
1位は、俳優の鈴木福さんでした。
2011年放送のドラマ『マルモのおきて』（フジテレビ系）での活躍以来抜群の知名度を誇り、2025年9月に公開された橋本環奈さん主演映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に田辺大知役で出演。同世代の認知度において20代男優の中で1位を記録しており、圧倒的な支持を集めました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：目黒蓮（Snow Man）
2位は、アイドルグループ・Snow Manのメンバーとして活躍する、目黒蓮さんでした。
1位：鈴木福
1位は、俳優の鈴木福さんでした。
2011年放送のドラマ『マルモのおきて』（フジテレビ系）での活躍以来抜群の知名度を誇り、2025年9月に公開された橋本環奈さん主演映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に田辺大知役で出演。同世代の認知度において20代男優の中で1位を記録しており、圧倒的な支持を集めました。
(文:All About ニュース編集部)