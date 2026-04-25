「こんな上司の下で働きたい」ヤクルト池山監督の試合後の“振る舞い”が話題、敗戦直後にベンチから飛び出すと…「一流の監督だと思う」
首位を走る池山監督の選手を盛り立てる手腕にも注目が高まっている（C）産経新聞社
ヤクルトは4月24日に行われた中日戦（バンテリンドームナゴヤ）に4ー6と今季初のサヨナラ負け。
1点リードの9回のマウンドに送ったのは守護神のホセ・キハダではなく、星知弥。3連投となることを避けるべき取った策だったが、その星がつかまる。
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一死二、三塁のピンチを招くと、この日、この打席まで無安打だった村松開人に右越えへのサヨナラ3ランを浴びた。
中日ナインが歓喜のウォーターシャワーを繰り広げる横で、素早く動いたのがヤクルトの池山隆寛監督だった。
すぐさまベンチから飛び出すと、ベンチ前で失意のナインを迎え入れ、肩を叩きながら“次、次！”と声をかけ、明るく鼓舞するシーンが中継カメラに映し出された。
ここまで快進撃を続けるヤクルトでは池山監督がベンチで声をからして選手を明るく盛り立てるシーンが幾度もクローズアップされている。指揮官も、どんな戦況においても首脳陣が暗くならないようにすることは心がけていると話している。
この試合後のワンシーンには野球ファンの間からも「こんな上司の下で働きたい」「いい監督になるなぁ」「一流の監督だと思う」「こういう状況で選手をねぎらう行動に出られるのが素晴らしい」と新監督の振る舞いに称賛の声が多く集まっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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