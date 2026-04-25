「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、三回の第２打席で空振り三振に倒れた。珍しくスイング後にヘルメットが飛ぶシーンもあった。

この回、先頭のキム・ヘソンがチーム初安打となる中前打で出塁。続くフリーランドは四球を選んで無死一、二塁と好機を拡大した。

第１打席は空振り三振に倒れていた中、再び右腕・タイロンとの対戦。初球のチェンジアップにバットは空を切り、２球目の内角フォーシームをスイングするもファウルとなって追い込まれた。

３球目のチェンジアップにはしっかりとバットが止まったが、４球目のチェンジアップに空振り三振。珍しくスイング後にヘルメットが飛ぶシーンも。好機を生かすことができなかった。

大谷はここ３試合で１３打数１安打と低調で、連続試合出塁記録も２２日のジャイアンツ戦でストップしてしまった。この日の会見では米記者から質問が飛び「低めのボールを追いかけすぎているように見える。その結果、ゴロが多く成っている。膝元やそれより低いボールを遠くに飛ばすのは本当に難しい」と分析した上で「もう少し高めのゾーンに意識を戻して、センター方向の大きいフィールドを使えるようになればいつものショウヘイに戻ると思うよ」と語った。