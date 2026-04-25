乗客１０６人が犠牲となったＪＲ福知山線脱線事故からきょう４月２５日で２１年です。

２１年前のきょう、スピードを出しすぎた列車がマンションに衝突し、多くの犠牲者が出ました。

事故現場に整備された「祈りの杜」には朝から遺族らが訪れ、静かに祈りを捧げています。

２００５年４月２５日、ＪＲ福知山線の快速電車が制限速度を大幅に超えるスピードで走行し、カーブを曲がり切れずマンションに衝突。

乗客１０６人と運転士が亡くなり５６２人がけがをしました。

事故が発生した時刻の午前９時１８分ごろ、快速電車が現場付近を通過。車内では黙祷を捧げる乗客の姿も見られました。

（次男・昌毅さん（当時１８歳）を亡くした 上田弘志さん）「２１年経っても、僕個人としては、ＪＲ西日本が本当に安全になったと言えない状態。年齢的にもすごく不安」

（両脚を失った 林浩輝さん）「自分の体験談を話して、何かを感じ取ってもらいたい」

去年１２月には大阪府吹田市に事故車両の保存施設が整備されましたが、施設の公開について意見が分かれていて、今後のあり方が課題となっています。

事故から２１年が経ち、中には高齢を理由に追悼行事に参加できない遺族も出てきていて、事故を風化させず、どう継承していくかが問われています。