千葉ロッテマリーンズは25日、5月2日の埼玉西武戦（ZOZOマリンスタジアム）で2026年度のパ・リーグタイトルパートナーであるパーソルグループによる冠協賛試合「パーソルDAY」を開催し、芸人の「カカロニ」が始球式を行うと発表した。

パーソルグループのブランド「PERSOL（パーソル）」が誕生して今年で10周年を迎えることにあたり、同じくコンビ結成10周年を迎える人気芸人「カカロ二」が登板する。始球式は「パーソルDAY」のファーストピッチセレモニーとして午後1時45分ごろから行われる予定。菅谷は「野球のイメージがない僕らに始球式という大役を与えてくださり大変光栄です！！ゴールデンウィークに遊びにきた子ども達にも楽しんでもらえるよう頑張りますのでよろしくお願いします！！みんなで勝ちましょう！！マリーンズ！ファイティン！！」、栗谷は「始球式！それは誰もが憧れるもの。そんな夢のような場所に立たせて頂けて感謝感謝感謝！今までの人生の全てをその一球に乗せて投げます！そして取ります。ストライクを！！」とコメントを寄せた。

＜カカロニのプロフィール＞カカロニは、グレープカンパニー所属の栗谷と菅谷からなるお笑いコンビ。女性に縁がなく自意識過剰な栗谷の強烈なキャラクターと、それを冷静かつ的確に捌く菅谷のツッコミが魅力。『ゴッドタン』などの番組で注目を集め、バラエティで独自の存在感を放つ。