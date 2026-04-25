ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が２４日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。初めて行ったエステ店での恥ずかしい“事件”を告白した。

「キレイさっぱりしたい過去？」を問われた高嶋は「私は大学生のときに生まれて初めてエステっていうものに行って」と初めてエステ体験でのエピソードを切り出した。「横になるんだけど、その時に、お店の方から『“パンツ”も、よかったら、お脱ぎになったら楽になりますよ』って言われて」と勧められたと明かした。

アクセントによってズボンと下着の２つの意味を持つが、「『パンツ』って言われて、こういうズボンを履いてたから…。けど、私から言わせると、パンツっていうのはパンツだから」とあくまで下着という意味に受け取ったと説明。「パンツって言われて、私は両方脱いじゃった」と振り返った。

服が汚れないように胸の辺りからへそまでの上半身を覆うバスローブを着て横になっていたといい、「そしたら、エステの人が来て、『ぎゃ〜！』ってなったわけ」とエステシャンを絶叫させたと告白した。

元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が「全部脱いじゃったの？だって、エステって紙パンツがあるじゃん」とツッコんだが、「顔だけだから、紙パンツもクソもない」と高嶋。

サバンナの高橋茂雄が「顔のエステなのに、『何でこの人脱いでるの！？』」とエステシャンの代弁をすると、高嶋は「『すいません』って言って。すごく恥ずかしかった」と後悔するように話していた。