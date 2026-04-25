藤本美貴「子供達も大好き」夫・庄司智春が作ってくれた手料理公開「素敵な旦那様」「ボリュームたっぷりで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/25】タレントの藤本美貴が4月23日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が作ってくれた手料理を公開した。
【写真】40歳3児の母タレント「子供達も大好き」芸人夫が作ってくれた親子丼
藤本は「旦那さんが作ってくれた親子丼とお味噌汁 子供達も大好きな親子丼 最高にありがてぇー」とコメント。庄司が丼に盛り付けられた親子丼とワカメなどが入った味噌汁を公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵な旦那様」「ボリュームたっぷりで美味しそう」「羨ましい」「作ってもらった料理は倍美味しいですよね」などと反響が寄せられている。
藤本は、2009年に庄司と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳3児の母タレント「子供達も大好き」芸人夫が作ってくれた親子丼
◆藤本美貴、夫・庄司智春の手料理公開
藤本は「旦那さんが作ってくれた親子丼とお味噌汁 子供達も大好きな親子丼 最高にありがてぇー」とコメント。庄司が丼に盛り付けられた親子丼とワカメなどが入った味噌汁を公開した。
◆藤本美貴の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な旦那様」「ボリュームたっぷりで美味しそう」「羨ましい」「作ってもらった料理は倍美味しいですよね」などと反響が寄せられている。
藤本は、2009年に庄司と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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