◆米大リーグ ブルージェイズ６―８ガーディアンズ（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は「７番・三塁」で先発。渡米後最長となる４３０フィート（１３１メートル）の特大４号ソロを放った。２点を追う９回には渡米後最速の１１２・６マイルの強烈なフェンス直撃打を放つなど、３打数２安打１打点２得点１四球１三振で、打率は２割２分２厘となった。

チームは先発シャーザーが３被弾で２回１／３ＫＯ。反撃も一歩及ばず２連敗した。試合後の質疑応答は以下の通り。

―飛距離十分の特大本塁打、手応えは。

「ちゃんと捉えることができた。ああいう打席を増やしていきたいと思います」

―第３打席は、追い込まれてから選んだ四球。

「粘って粘ってフォアボールをとることができた。（７球目は）ボールだと思ったんですけど、チャレンジされるんか、と思って、ちょっとドキッとしました」

―最後の打席も鋭い当たり（左翼フェンス直撃）だった。

「そうですね。１打席目からいい入りが出来ましたし、ああいうのを多く、少しでも毎日１本でも出せるようにやっていきたいと思います」

―西海岸からの移動

「毎日毎日必死にやっているんで。必死にやっていきたい」

―相手投手のデータと自分の調整、そのバランスは。

「それはもう色々あります。そういうので、シーズンを戦っていくと思いますし、ましてや全員が初めて見るピッチャーなので、しっかりと準備して頑張りたいと思います」