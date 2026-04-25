「お前みたいな若造が乗るクルマちゃう、50になってから乗れ」

4月11〜12日、奈良にある世界遺産の法相宗大本山薬師寺において開催された『コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン』。今回のテーマのひとつに『カロッツェリア・トゥーリング100周年』があり、10台がエントリーした。その中の1台に珍しい『ジェンセン・インターセプターIII』が参加していたので、オーナーに話を伺ってみた。

【画像】日本ではなかなかお目にかかれない希少車『ジェンセン・インターセプターIII』 全15枚

「僕の伯父が乗っていたことがあって、若い頃に譲ってもらおうとゴマすりに行ったら、『お前みたいな若造が乗るクルマちゃう、50になってから乗れ』って言われて。それで50になって、探し出したんです」と話すのは、このクルマのオーナーで大阪にお住いの湯川晃宏さんだ。



ジェンセン・インターセプターIIIと、オーナーの湯川晃宏さん。 内田俊一

イギリスのジェンセンが1966年にロンドン・モーターショーで発表したインターセプター。カロッツェリア・トゥーリングのデザインで、カロッツェリア・ヴィニャーレがボディを手がけたインターセプターIIIは、クライスラー製7.2リッターV型8気筒OHVをフロントに搭載し、3速ATが組み合わされる。

トゥーリングがデザインし、ヴィニャーレにて製造

1934年に設立されたジェンセン。当初はいわゆるコーチビルダーだったが、すぐに自社名を冠したクルマの製造も始める。戦後はビッグヒーレーなどのボディ製造を請け負う一方、いくつものスポーティなクルマを作り上げた。そのひとつがインターセプターIIIだ。

デザインコンペにはカロッツェリア・ギア、トゥーリング、ヴィニャーレが参加し、トゥーリング案が採用。しかしトゥーリングで量産のボディ製造ができないことが判明したことから、ジェンセンがそのデザイン案を買い取り、ヴィニャーレにて製造することになったのだ。



1934年設立のジェンセン。当初はコーチビルダーだったが、自社名を冠したクルマの製造も始めた。 内田千鶴子

なお、インターセプターIIIは1971年8月〜1976年12月に生産され、その台数は4255台と伝えられている。

ディーラーものでワンオーナー

さて、50歳を過ぎた湯川さんは真剣にインターセプターIIIを探し始めたが、国内で見つけることができなかった。そこで、イギリスに良い売り物があると聞いて見に行こうと思った矢先、日本に1台売り物が出た。しかもディーラーものでワンオーナーだ。

「ただし、倉庫にずっと眠っていて、起こすのにすごくかかるけれどどうですかと言われて。でもその日に即決しました」



クライスラー製7.2リッターV型8気筒OHVをフロントに搭載する。 内田俊一

しかも、「僕の住まいからすぐのところに眠ってたんです。3年くらい探しまくってたんですよ。本当に縁ですね」としみじみ語る湯川さん。しかし大変なのはそこからだった。

「ガソリン系はみなアウトで、配管含めてすべてやり直し。キャブもアウト。その辺は苦労しましたけど、しっかり直しました」

基本的には内外装ともフルオリジナル

基本的には内外装ともフルオリジナルであったことや、内装のコノリーレザーも汚れを落とす程度ですぐにきれいになったので、素性自体はとても良かった様子。湯川さんは自分で手を入れることを厭わない、というよりもそれも楽しみのひとつと心得ているようだ。

「小さいころから時計をばらして、組み立てられなくなっちゃったり（笑）。メカが好きなんですよ。だから壊れるクルマはウェルカムですし、輪をかけて奥さんがね、理解あるから。最近のインターセプターIIIは優等生になって、ちょっと物足りないんですが、よく壊れました。



内装のコノリーレザーは汚れを落とす程度ですぐにきれいになったそう。 内田俊一

でも、壊れた時に何が原因かを探求するのが好きなんです。ガソリンなのか、電気なのか、とか。そして、多分これやなと思って原因を突き止めて直った時の快感がね、もう癖になっているんです」

エアコンは使ったらダメ

さて、このクルマの魅力について湯川さんに伺ってみよう。

「ふたつのカロッツェリアが絡んでいることですね。さらに、エンジンはクライスラーの7.2リッターV型8気筒という組み合わせが、攻めていて好きなんです。普通7.2リッターV8というと、ものすごい馬力でドカーンって走るようなイメージでしょ。実際に走らせてみると、実は全然マイルドなんです。



世界遺産の薬師寺において開催された『コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン』に参加した。 内田千鶴子

多分、3速ATということもあるんでしょうね。決して速くないし、加速感も全然ないんですよ。でも氷の上をすべるような滑らかさ、それがもうたまんないです。60km/hくらいで流していると最高ですよ」

ただし、やはりというか想像どおりというか、夏はかなり厳しいそうだ。

「エアコンはついていますが、使ったらダメです。V8だから真夏は凄いヒートするんです。だから僕が乗るのは、春秋冬。夏は絶対乗らない。冬は最高です。ヒーターはすぐ効くしね。ですから、クルマの特性を知ってどう使うかを考えるもものすごい楽しいんですよ」

自分の中で使い切れて、自分で直せるクルマが最高

そのうえで、「嫌いなクルマはないんですよ、なんでもOK」と、クルマのことを語る湯川さんは本当に楽しそうだ。ちなみにこのインターセプターIII以外にも、戦前車から最近のフェラーリまで複数台を所有している。

「やはり、自分の中で使い切れて、自分で直せるクルマが最高ですね」と語り、奥さまとともにカーライフを謳歌しているようだった。



イタリアのデザイン、イギリスのコーチビルドと内装、アメリカのエンジンを良いとこどりした1台。 内田千鶴子

ジェンセン・インターセプターIIIは、典型的なイギリス車らしくボディの作りはしっかりとして、ドアはそっと力を添えるだけでかちゃりと閉まる。まさにイタリアのデザイン、イギリスのコーチビルドと内装、アメリカのエンジンというそれぞれの得意とするところを組み合わせた4座GTなのだ。

そんな1台を見極めて手元に置いて楽しんでいる湯川さんは、相当な好事家なのである。