鍵山優真、引退の坂本花織の思いを胸に意気込む「坂本選手みたいな明るさにはできないかもしれないですけど」
『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPAN応援感謝パレード』が25日、東京・日本橋で開催。フィギュアスケートの坂本花織、鍵山優真が参加。パレードを歩き終わってから取材を受けた。
【写真多数】メダルがまぶしい！集まった観客に笑顔で手を振るりくりゅうら
冬季オリンピックでパレードを行うのは初めて。来場者数は約5万人だった。坂本は沿道のファンに元気な笑顔を届けた。歩き終えた坂本は「今回はミラノだったので、なかなか現地に応援に来るのが難しい場所だった。オリンピックが終わってから2ヶ月でも、なおこの熱量で迎えてくださった。本当にたくさんの方が応援してくださったんだなと目の当たりにできて、うれしかったです」と朗らかに話した。鍵山は「朝9時30分から、こんなにたくさん来てくださると思っていなかったので本当にびっくりな気持ちでいっぱいです」と喜んだ。
また、坂本は個人、団体で2つの銀メダルを獲得し、現役を引退した。坂本の引退でさみしくなること、という質問が飛ぶと鍵山は「フィギュアスケート、そしてこのスポーツ界になくてはならない存在だと思う。坂本選手の人柄、アスリート像は理想でしかない。スポーツ界を引っ張ってくれたレジェンドの1人だと思っている。引退していなくなってしまうのは、ものすごくさみしい」と吐露。それでも「坂本選手みたいな明るさにはできないかもしれなですけど、こういう人でありたい、こういう人になりたい、こういうスケーターになりたいと思ってもらえるようなスケーターになっていきたいと思います」と誓っていた。
TEAM JAPANの面々は、COREDO室町テラス大屋根広場をスタート。日本橋中央通りを往復し、約700メートルを歩くと声援を受け、手を振っていた。
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冬季オリンピックでパレードを行うのは初めて。来場者数は約5万人だった。坂本は沿道のファンに元気な笑顔を届けた。歩き終えた坂本は「今回はミラノだったので、なかなか現地に応援に来るのが難しい場所だった。オリンピックが終わってから2ヶ月でも、なおこの熱量で迎えてくださった。本当にたくさんの方が応援してくださったんだなと目の当たりにできて、うれしかったです」と朗らかに話した。鍵山は「朝9時30分から、こんなにたくさん来てくださると思っていなかったので本当にびっくりな気持ちでいっぱいです」と喜んだ。
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