自民党は２４日、日本国旗の損壊行為を処罰する法律の制定に向けたプロジェクトチーム（ＰＴ）の会合を開き、「国旗損壊罪」新設を目指して条文案の取りまとめに入る方針で一致した。

損壊の意図や目的などは犯罪の成立要件とせず、実際の行為を規制する方針だ。今後、罰則の程度など残された論点を議論する。

この日のＰＴでは、法律が必要な理由について、国内で国旗損壊の事例が確認され、「抑止する必要」があると整理した。法律が守るべき利益は「自国の国旗を大切に思う一般的な国民感情」と位置付けた。

憲法が保障する「表現の自由」や「思想・信条の自由」に抵触しないよう、国旗損壊を行う者の内心には立ち入らず、客観的に認識できる行為に基づいて処罰することを確認した。

残された論点としては、絵画や映画内の日章旗も対象とするか、汚損や除去も損壊に含めるかなどが示された。「公然と」「著しく粗野または乱暴な言動で」など規制対象とする行為の法律への書きぶりや、どのような法定刑とするかも課題として残った。

ＰＴは５月中の取りまとめに向け、次回から詰めの議論に入る。自民と日本維新の会は今国会での法制定を目指している。