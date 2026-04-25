【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】娘と孫2人が増えて…一気に5人家族に？＜第6話＞#4コマ母道場

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みなさんは今料理を作る側ですか？　それとも作られる側ですか？　今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。

第6話　5人に増えて……へとへと【ハルコの気持ち】



【編集部コメント】

50代半ばとはいえ、ご主人も定年退職。「人生の第2ステージね」と少し早めの平和な老後を心待ちにしていたハルコさんでしたが、号泣するクルミさんを見たら放ってはおけませんでした。家で暮らすよう招き、はじまった生活は平和と真逆。増えた洗濯物は干して畳んで倍以上。食事に孫たちの相手に、体力は限界寸前。精神力だけで頑張る毎日のようです。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・みやび