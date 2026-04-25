ソールして構えるのが飛ばない原因!? 342yのドラコン世界女王・大和田紗羅に『飛ばし特化アドレス』を聞いた！
2022年ドラコン大会の世界チャンピオン・大和田紗羅は163センチで公式記録342ヤードを記録。飛ばすために特化したアドレスについてたっぷり教えてくれた。
【連続写真】かなりのアッパー軌道で飛ばす 大和田の342ヤードスイング
◇ ◇ ◇アマチュアの皆さんはアドレス時、ヘッドをどうやって構えていますか？ 多くの方がソールして構えることで、無意識にヘッドを地面に押し付けてしまっているかもしれません。ヘッドを地面に押し付けて構えると、その反動でテークバックで頭が下がってしまう。インパクトで上体が伸び上がり振り遅れのミスにつながりやすくなります。これを防ぐためには、アドレスでヘッドを少し浮かせて構えることが大切です。フェースセンターがボールの赤道に合うように浮かせて構えてください。ヘッドの重みを感じて脱力できるため、スムーズにテークバックできるようになります。また、スイング中前傾姿勢をキープしやすくなり、アッパー軌道で振れてボールを押し込むことができます。コースに出たら上半身の姿勢にも注意してください。ボールを凝視しようとして、猫背気味で肩が前に出て構えている人を見かけます。それだと手打ちにつながりやすい。肩を少し後ろに引くようにして胸を張る意識を持ちましょう。肩甲骨を寄せるイメージで構えると、上体が回転で振りやすくなりますよ。また、アゴが上がったアドレスになると、スイング中に上体が伸び上がってしまいます。アゴを引いて、首と背中が一直線になるように心がけてください。■大和田紗羅おおわだ・さら／1994年生まれ、福島県出身。身長163センチ。2022年のPLDA女子ドラコン世界選手権で優勝。最高飛距離は342ヤード。LPGAティーチングプロA級の資格を取得してレッスンも行っている。◇ ◇ ◇●ドラコン女子のスイングを詳細分析！『最長342y！ ドラコン女子が断言「腰を回すと振り遅れる」「おへそを回すとつかまる」似ているようで違う2つのポイント』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
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