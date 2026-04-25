ＥＦ（イーエフ）ポリマーは、オレンジやバナナの皮といった植物由来の素材を活用して吸水ポリマーを製造し、農地の水不足解消を目指している。

インド出身の創業者が沖縄県恩納村に創業したスタートアップだ。２７〜２９日に開かれる「ＳｕｓＨｉ Ｔｅｃｈ Ｔｏｋｙｏ（スシテック東京）２０２６」に出展し、国内外の販路拡大や提携企業の開拓を目指す。

従来の吸水ポリマーはほとんどが石油由来。水をゆっくりと土壌に放出し、収穫量の安定が期待できる。マーケティングを担当する中尾享二氏に、事業の独自性や成長戦略を聞いた。主なやりとりは下記の通り。

■４０％の節水、２０％の肥料節約

――事業内容は。

「オレンジやバナナの皮など農作物の残さを原料に、１００％自然由来の吸水性ポリマーを製造・販売している。高い吸水性を持つポリマーは、おむつや保冷剤、化粧品などに広く使われているが、従来流通していたものは、ほとんどが石油由来の製品だった」

「当社のポリマーは植物由来なので、農業に使えるのが特徴だ。土に混ぜておくと重さの約５０倍の水を吸収し、ゆっくりと放出する。土壌の保水力を高め、肥料を効率よく作物に吸収させることができ、少ない水や肥料でも安定した収穫量が期待できる。最大約４０％の節水や約２０％の肥料の節約の効果がある」

――起業のきっかけは。

「当社のＣＥＯを務めるナラヤン・ラル・ガルジャールは、インド北西部の農村の出身だ。干ばつに苦しむ両親の姿を見て、水不足の問題を解決しようと研究を始めた」

「大学時代にインドで起業した後、沖縄科学技術大学院大の起業支援事業に採用されたことをきっかけに来日した。同大の支援を受けて技術を確立し、２０２０年にＥＦポリマー社を設立した」

――これまでの実績は。

「日本やインド、米国などで販売実績がある。すでに８００トン以上を販売したほか、２０か国以上で商談があり、試験栽培も行っている。インドは最も販売量が多く、現地政府の推奨資材にも指定された。ジャガイモ、トマト、トウモロコシや落花生など、様々な作物の生産に使っている」

「日本では、ＪＡグループの起業家サポートなどを活用し、実際に生産者に試してもらって販路を広げてきた。肥料の高騰や人手不足といった背景もあって、節約につながり、水をまく労力を減らせる点なども評価してもらっている」

「日本での販売価格は１キロ・グラムあたり２８６０円（税込み）。広さ３００坪の農地に２〜５キロ・グラム使うのが目安だ。より効果を実感してもらえるよう、購入後のアフターサポートにも取り組んでいきたい」

■非農業用を次の柱に

――今後の事業展開は。

「農業用が主力であることは変わらないが、保冷剤や化粧品、衛生用品の原料としてメーカー向けに販売を強化したい。非農業用の売り上げ比率を現在の約５％から、今後数年間で２０％ほどまで高めたい」

「ポリマーを原材料に使用している商品は非常に多い。石油由来のものを当社のポリマーに置き換えることで、環境への負荷が小さい商品を設計できる。すでに保冷剤は商品化されており、化粧品もまもなく販売される予定だ」

「社会課題に配慮した商品を選択する『エシカル消費』への対応や、製造工程での二酸化炭素の排出削減に貢献できると考えている」

――スシテック東京のグローバルピッチコンテストで、国内外の８２０社からセミファイナリストの１８社に選出された。会場では何をアピールするか。

「原料の種類を増やしたり、吸水性能を高めたりする研究を続けている。独自の技術と事業の将来性をアピールし、国内外の企業や自治体、ＮＧＯなどと連携するきっかけにしたい」

「社名の『ＥＦ』はエコフレンドリーの略だ。捨てられていた残渣をアップサイクルすることにもこだわっており、循環型モデルを目指すという理念もしっかりと伝えたい」