安藤優子、鯛鍋メインの豪華食卓公開「料亭みたい」「炊き込みご飯も美味しそう」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/04/25】キャスターの安藤優子が4月24日、自身のInstagramを更新。鯛の鍋メインの食卓を公開した。
【写真】60代ベテランキャスター「料亭みたい」鯛鍋にとろたく納豆…豪華食卓公開
安藤は「昨日は鯛のお鍋をメインに落ち着いた（笑）献立に」とコメントし、鯛、わかめ、豆腐、油揚げのヘルシーな鍋料理をメインに、とろたく納豆、だし巻き、ポークステーキのトマトソース煮込み、舞茸と人参の炊き込みご飯なども並べた豪華な食卓を公開。「こんなふうにさっぱりとバランス良く食べることが毎日の理想ですが、なかなか（笑）」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「炊き込みご飯も美味しそう」「料亭みたい」「豪華すぎる」「ヘルシーで栄養バランス満点」「料理上手で見習いたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「料亭みたい」鯛鍋にとろたく納豆…豪華食卓公開
◆安藤優子、鯛鍋メインの食卓公開
安藤は「昨日は鯛のお鍋をメインに落ち着いた（笑）献立に」とコメントし、鯛、わかめ、豆腐、油揚げのヘルシーな鍋料理をメインに、とろたく納豆、だし巻き、ポークステーキのトマトソース煮込み、舞茸と人参の炊き込みご飯なども並べた豪華な食卓を公開。「こんなふうにさっぱりとバランス良く食べることが毎日の理想ですが、なかなか（笑）」とつづっている。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「炊き込みご飯も美味しそう」「料亭みたい」「豪華すぎる」「ヘルシーで栄養バランス満点」「料理上手で見習いたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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