鈴木福「マルモのおきて」出演当時の秘蔵ショット公開 阿部サダヲとの仲睦まじい姿に反響「貴重」「無邪気で可愛らしい」
【モデルプレス＝2026/04/25】俳優の鈴木福が2026年4月24日、自身のInstagramを更新。フジテレビ系ドラマ「マルモのおきて」（2011年）出演当時の写真を公開した。
【写真】21歳子役出身俳優「貴重」人気ドラマの秘蔵ショット公開
鈴木は「『マルモのおきて』放送開始から丸15年！今でも、マルモ観てました！とお声がけいただける作品。これからも大切な作品です！」と記し、同ドラマで共演していた俳優・阿部サダヲととの仲睦まじい写真をはじめ、頬にうずまきのようなマークを描いた、自身のチャーミングな1枚を公開した。
「昨日は阿部サダヲさんのお誕生日でした！おめでとうございます！一緒に飲ませてもらえる機会もあったり、僕の出演作品を観て感想を送ってくれたりといつも気にかけてくださって、たくさんお話させてもらう中で、あの頃は気づけていなかった阿部さんの凄さやかっこよさに、日々勉強させていただいています！」と阿部の誕生日を祝福し、現在も交流が続いていることをつづっている。
この投稿に、ファンからは「ずっと大好きな作品」「貴重」「無邪気で可愛らしい」「懐かしくて涙出る」「良い関係性が続いてるの素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳子役出身俳優「貴重」人気ドラマの秘蔵ショット公開
◆鈴木福「マルモのおきて」当時の過去ショット公開
鈴木は「『マルモのおきて』放送開始から丸15年！今でも、マルモ観てました！とお声がけいただける作品。これからも大切な作品です！」と記し、同ドラマで共演していた俳優・阿部サダヲととの仲睦まじい写真をはじめ、頬にうずまきのようなマークを描いた、自身のチャーミングな1枚を公開した。
◆鈴木福の写真に反響
この投稿に、ファンからは「ずっと大好きな作品」「貴重」「無邪気で可愛らしい」「懐かしくて涙出る」「良い関係性が続いてるの素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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