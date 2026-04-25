美人気象予報士・吉井明子、美ボディライン際立つぴったりニット姿公開「綺麗なメリハリボディ」「大人可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】気象予報士の吉井明子が4月23日、自身のInstagramを更新。ニット姿を公開した。
【写真】45歳美人気象予報士「綺麗なメリハリボディ」美ボディライン強調ぴったりニット姿
吉井は、緑豊かな場所で体にフィットしたタイトなシルエットのグレーのニットに黒に白の花柄のボトム姿を公開。美しいボディラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「綺麗なメリハリボディ」「眼福」「清楚な雰囲気が素敵」「大人可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】45歳美人気象予報士「綺麗なメリハリボディ」美ボディライン強調ぴったりニット姿
◆吉井明子、ぴったりニット姿公開
吉井は、緑豊かな場所で体にフィットしたタイトなシルエットのグレーのニットに黒に白の花柄のボトム姿を公開。美しいボディラインを見せている。
◆吉井明子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗なメリハリボディ」「眼福」「清楚な雰囲気が素敵」「大人可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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