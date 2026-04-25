■これまでのあらすじ

妻に過ちがバレたあと、夫は姫花との関係を断っていた。しかし、会社に派遣として姫花が現れる。夫は彼女に謝罪して過去を清算したつもりだったが、関係を解消しても姫花は夫をサポートし続けてくれた。冷え切った夫婦関係に疲れていた夫は、つい姫花に甘えてしまい…。



【夫side STORY】妻が俺を見捨てるんじゃないかと…俺はずっと不安で、寂しかったんです。こんなに家族を大事に思っているのに、妻からのけ者扱いされている気がして…。

そんな俺の悩みに寄り添ってくれたのが姫花でした。気づけば…、また秘密の関係が再開していました。姫花のアドバイスでGPSを渡してみたけれど、妻の反応は薄いまま。話しかけてもそっけない。これだけやってもまだ信用してもらえないのはどうしてなのか悩んでいると、姫花が言いました。「あの人はもう一樹さんを愛してないんじゃないかな」「私ならそんなことないのに」と。確かに、姫花は一途に俺を求めてくれます。姫花なら、歩美とも仲良くしてくれそうだ…なんて一瞬でも思ったのがいけなかったのかもしれません。そこに妻が現れたのです…！

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)