4月22日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOがあのM-1チャンピオンにメッセージを送るひと幕があった。

今週は、26日（日）に放送される料理人No.1決定戦「CHEF-1グランプリ2026」とのお料理コラボ企画をお送りしている「DAIGOも台所」。この日は、「CHEF-1」のスペシャルサポーターを務めるお笑いコンビ・たくろうがVTR出演した。

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近ごろ仕事が忙しく、食事は楽屋弁当で済ませることが多いため、栄養の偏りが気になるという2人のリクエスト「栄養たっぷりで具沢山のスープ料理」に応え、辻調理師専門学校の河野篤史先生が紹介したメニューは「トマト入り酸辣湯（サンラータン）」。肉と野菜、卵も入ってまさに具沢山。酸っぱ辛いスープが食欲をそそるごちそうスープだ。

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さて、たくろうといえば、言わずと知れたM-1王者。昨年12月、見事優勝を果たした「M-1グランプリ2025」での雄姿をDAIGOも目にしていたのか、たくろうがVTRで登場すると「改めて、M-1優勝おめでとうございます！」と満面の笑みで祝福を。料理完成後の試食タイムにも「これならたくろうのお2人も喜んでくれますね」とうれしそうにコメントするなど、たくろうへの親しみをにじませる言動が続いた。

そして迎えたエンディング、またもたくろうの話題に触れたDAIGOは「いつか、たくろうさんとアルファベットコラボしたいな～」と願望をポロリ。どうやらDAIGO、「M-1」決勝でたくろうが披露した、アルファベット3文字の略称で笑わせる漫才に自らの“DAI語”を重ね、シンパシーを感じていたよう。

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そんな“アルファベットつながり”の夢の共演を熱望するDAIGOのラブコールに、視聴者からは「アルファベットコラボ見たいww」「DAIGOの思い、たくろうに届け！」などコラボを待望する声が上がっていた。

（※レシピ）

トマト入り酸辣湯（サンラータン）

＜材料（2人分）＞

豚肩ロース肉（しゃぶしゃぶ用） 80g

トマト（小） 2個

じゃがいも 120g

青ねぎ 1本

卵 1個

鶏ガラスープ 500ml

塩 小さじ 1/2

こしょう 適量

ラー油 適量

【☆豚肉の下味】

塩 ひとつまみ

片栗粉 小さじ1

【☆たれ】

黒酢 大さじ1

しょうゆ 小さじ1

ごま油 小さじ1/2

＜作り方＞

（1）じゃがいもは皮をむいて1.5cm角に切り、水にくぐらせて耐熱皿に入れてラップをし、600Wの電子レンジで2分加熱する。

（2）トマトは1.5cm角に切り、青ねぎは5mm幅の小口切りにする。

（3）豚肉を広げて豚肉の下味の塩、片栗粉をまぶし、卵は溶きほぐす。

（4）たれのしょうゆ、黒酢、ごま油を合わせる。

（5）鍋に鶏ガラスープ、じゃがいも、豚肉を入れて煮立て、アクを取ってトマトを加え、分量の塩、こしょうで味を調える。

（6）（5）に溶き卵を加えて火を通し、青ねぎを加えて器に盛り、（4）とラー油をかける。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「トマト入り酸辣湯（サンラータン）」の調理の様子は、4月22日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。