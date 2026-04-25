庄司浩平、恐竜愛語る“1番好きなのはブラキオサウルス” 奥智也と恐竜の日本展示へ
俳優の庄司浩平（26）が25日、都内で行われた「庄司浩平カレンダー 2026.04-2027.03」発売記念イベントに登壇。カレンダー発売の喜びと、俳優・奥智也と恐竜の展示を楽しんだエピソードを語った。
【写真】「モフらせてー」前髪アリのもこもこ“雪ん子”ファッションを披露した庄司浩平
かねてから「恐竜好き」を公言していた庄司本人の希望もあり、恐竜の聖地・福井県で撮影を敢行。福井県立恐竜博物館をはじめ、県内の名所を巡り、スタイルを生かしたソリッドかつモードなカットから、牧歌的な風景を楽しむ素顔まで詰め込まれている。
庄司は「カレンダーの撮影ができるということの喜びより、福井に行けるという喜びが大幅に上書きしてしまい、何の目的で福井に行くのか途中まで忘れていたんですけれども、観光客気分で行ったら衣装さんとメイクさんがいて、“これは撮影なんだ”と思い出しました」と冗談交じりで話し、笑顔を見せた。
撮影は11月後半に行われたそう。庄司の憧れの地・福井に訪れるのは今回が初めてだといい、「非常に空気のいいところで、福井のことがもっと好きになりましたし、また改めて行きたいなと思いました」と満喫した様子。宮谷石切場跡で撮影したカットがお気に入りで、「月面着陸みたいで面白くて、後ろがブラックになっていて地球じゃないどこかに来たみたいな写真」と満足げ。
恐竜の魅力を問われると、「現代社会に実在しない動物というところがいいですよね」と目を輝かせ、「皆さんがご存知の恐竜って、歯が外に出ていると思うんですけど、最近の海外の研究で、どうやら人間みたいな感じで、口を閉じていると歯が見えない状態がおそらく適切であろうというふうに化石からわかったらしくて、その新しい恐竜のモデルが出たんですよ。歯が出てないと非常にかわいらしい」と興奮気味に語った。
また、奥と恐竜の日本展示に訪れたエピソードを披露。パタゴティタン・マヨルムを見たことを、うれしそうに話した。自身の1番好きな恐竜はブラキオサウルスだという。「首と尻尾が長い。とにかくでかい。私も高校生ぐらいからとにかくでかかったので、その辺は勝手に共感しております」と話し、会場の笑いを誘った。
【写真】「モフらせてー」前髪アリのもこもこ“雪ん子”ファッションを披露した庄司浩平
かねてから「恐竜好き」を公言していた庄司本人の希望もあり、恐竜の聖地・福井県で撮影を敢行。福井県立恐竜博物館をはじめ、県内の名所を巡り、スタイルを生かしたソリッドかつモードなカットから、牧歌的な風景を楽しむ素顔まで詰め込まれている。
撮影は11月後半に行われたそう。庄司の憧れの地・福井に訪れるのは今回が初めてだといい、「非常に空気のいいところで、福井のことがもっと好きになりましたし、また改めて行きたいなと思いました」と満喫した様子。宮谷石切場跡で撮影したカットがお気に入りで、「月面着陸みたいで面白くて、後ろがブラックになっていて地球じゃないどこかに来たみたいな写真」と満足げ。
恐竜の魅力を問われると、「現代社会に実在しない動物というところがいいですよね」と目を輝かせ、「皆さんがご存知の恐竜って、歯が外に出ていると思うんですけど、最近の海外の研究で、どうやら人間みたいな感じで、口を閉じていると歯が見えない状態がおそらく適切であろうというふうに化石からわかったらしくて、その新しい恐竜のモデルが出たんですよ。歯が出てないと非常にかわいらしい」と興奮気味に語った。
また、奥と恐竜の日本展示に訪れたエピソードを披露。パタゴティタン・マヨルムを見たことを、うれしそうに話した。自身の1番好きな恐竜はブラキオサウルスだという。「首と尻尾が長い。とにかくでかい。私も高校生ぐらいからとにかくでかかったので、その辺は勝手に共感しております」と話し、会場の笑いを誘った。