発生から4日目となる岩手県大槌町の山林火災は、いまだ鎮圧のめどが立っていません。

大槌町の中心部・城山公園から中継です。

奥に見える安渡地区では、今も白い煙がたちのぼっているのが確認できます。風下になっている城山公園にも、煙の焦げたにおいが漂ってきています。

4日前の22日に大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区で発生した山林火災は、延焼が続いています。

町によりますと、焼けた山林がある範囲は25日午前9時現在、2つの地区あわせて1176ヘクタール、このうち、実際に焼けた面積は730ヘクタールと24日の時点から変わっていませんが、「精査中」としています。

延焼に伴い、町内では24日、新たに吉里吉里4丁目の645人に「避難指示」が出され、これで避難指示の対象は人口のおよそ3分の1にあたる3233人となりました。

避難所は大槌町内の5か所、南隣の釜石市内1か所に加え、北隣の山田町にも、25日午前10時に1か所が開設されました。

25日は朝から県外の緊急消防援助隊が新たに消火活動に加わり、24日の倍以上となる1000人規模で実施されます。