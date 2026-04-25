「ラブライブ！スーパースター!!」鬼塚冬毬役や、同作品発のスクールアイドルグループ「Liella!」のメンバーとしても活躍中の声優坂倉花（22）が25日、都内で、初の写真集「坂倉花 1st写真集 Blooming」（KADOKAWA）発売記念イベントを行った。

初写真集に「昔から自分の容姿にコンプレックスもあったので不安もあったんですけど、応援してくれる皆さんに見ていただけたらという気持ちでした」と言及。発売から3週間経ち、「うれしい言葉やお手紙をもらえることも多くて、不安もあったけど出版できて良かったです」と笑顔を見せた。

写真集の出来栄えは「名前のさくらにちなんで390点」と笑顔。お気に入りは「浴衣ショット」だといい、「メンバーや地元のお友達からもたくさん褒めてもらえたので自信のある1枚です」。

また、お風呂ショットにも挑戦。「シーンとしては大人っぽいけど無邪気な年相応な感じもあって好きです」と明かした。

発売日の今月3日に22歳の誕生日を迎えた坂倉。「今年は声優業に今まで以上に挑戦したい」とし、「声優としての実力がまだまだなので、しっかりつけつつ、いろんな役に挑戦したいと思っています。「ラブライブ！」の鬼塚冬毬ちゃんはクールで賢い子なので、破天荒な子の声にも挑戦したいです。アニメや本から勉強して、声のお仕事にたくさん挑戦出来る年にしたい」と意欲を示した。

プライベートでは、コロナ禍に母と始めたキックボクシングを再開したいと話し、「運動をして健康も大事にしたい。旅行が好きなので、地方の良い所も探したいです」と語った。