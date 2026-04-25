2026年のゴールデンウィーク（4月24日〜5月6日）に合わせ、お台場が“肉の聖地”に変わります。2026年4月29日(水)〜5月10日(日)までの12日間、「肉フェス 2026 TOKYO JAPAN Premium20」が開催されます。z全国から選び抜かれた名店20店舗が集結し、完全オリジナルの肉料理やスイーツなど40種類以上が提供されます。

今年はワンちゃん同伴エリアの拡充やキッズ用エアー遊具、行列に並ばずにテーブルに運んでくれる「プレミアムラウンジ」など、家族連れやペット連れへの配慮も一段と進化。本記事では、ウルフギャングの限定カレーや松阪牛の肉寿司といった注目メニューから、混雑を避けて楽しむためのポイントをご紹介します。

選び抜かれた名店集結！完全オリジナルメニューの数々

出品商品（イメージ）

今年の肉フェスは、全国各地の地産肉の魅力を最大限に引き出す「行列のできる超有名店」20店舗が大集結。例年以上の厳正な選考を経て選ばれた名店「JAPAN Premium20」が、肉フェスのためだけに開発した完全オリジナルメニューを提供します。

和牛からラムチョップまで40種類以上

メニューは40種類以上とバラエティに富んでおり、どんな方にも楽しんでいただけるラインナップです。和牛を100%使用しチェダーチーズをたっぷり流し込む「チーズに溺れた 和牛100%ハンバーグ」（鉄板ダイニング響・東京都大田区）や、赤身の旨さと柔らかさを両立させた究極の「塩とわさびで食べる 牛レアカツ」（玉川精肉店・東京都世田谷区）、さらに豪快な「ラムチョップ＆ジンギスカンW盛り」（YORIMICHI Odaiba・東京都港区）など、魅力的な肉料理が目白押しです。

人気店のウルフギャング・ステーキハウスからは、熟成させたプライムの骨付きステーキを骨ごと煮込んで旨味を抽出し、端肉を贅沢に使用した熟成ビーフカレーが楽しめます。店舗では味わえない肉フェスだけの特別な1品です。

さらに、食後のお口直しにぴったりな「焼き芋アイスブリュレクレープ」などのスイーツや、肉料理と相性抜群のクラフトビールも揃っています。

家族や愛犬と楽しめる進化したコンテンツ

肉フェスは単なるグルメイベントにとどまらず、家族みんなで1日中楽しめる空間へと進化しています。

パワーアップした「肉球ランド」

ワンちゃん同伴エリアの「肉球ランド」が今年も登場します。昨年新設され大好評だった本エリアに、今年はアパレルグッズやカートなどを扱う販売店舗も加わり、より充実した時間を愛犬と過ごせます。

「肉球ランド」イメージ

キッズ向け遊具と職業体験

会場内の特別エリアには、お子様が安全に遊べる大迫力のエアー遊具が設置されます。また、5月3日〜5日の3日間限定で、小学生を対象とした無料の職業体験「Kids Job Day」も開催されます。物販やレジインフォメーションなど、普段見られないイベントの裏側を体験できる貴重な機会です。

「エアー遊具」イメージ

GWの混雑回避策とアクセス指南

大型連休中の開催となるため、会場の混雑は必至です。そこでおススメなのが、大人気の「VIPエリア」から進化した「プレミアムラウンジ」の活用です。ドリンク・フードはテーブルオーダー制でスタッフが席まで運んでくれるため、行列に並ぶ必要がありません。全席テント内で天候に左右されず、ワンちゃん同伴可能なシートも用意されているため、快適性を求めるなら前売り券での事前予約が賢明です。

また、GWのお台場周辺は道路の大渋滞や駐車場の満車が予想されます。車でのアクセスも可能ですが、公共交通機関の利用が圧倒的におすすめです。

東京国際クルーズターミナル駅⇒会場から徒歩2分、台場駅⇒会場から徒歩5分、東京テレポート駅⇒会場から徒歩7分と、ゆりかもめやりんかい線を使えば非常にスムーズにアクセスできます。休日の鉄道移動も楽しみの一つとして、春のお台場を満喫してみてはいかがでしょうか。

食べて飲んで遊べる、GWのお出かけにぴったりな「肉フェス(R) 2026 TOKYO」。家族や友人、ペットと一緒に、心地よい海風を感じながら極上のお肉を味わう、特別な休日を過ごしてみてはいかがでしょうか。

（画像：AATJ株式会社）

鉄道チャンネル編集部

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