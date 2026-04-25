第4Q終盤に6点差を追いついたレイカーズが延長戦の末に勝利…ロケッツに3連勝、八村塁は22得点と躍動

4月25日（現地時間24日）、ウェスタン・カンファレンスでは八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のトヨタ・センターに乗り込み、ヒューストン・ロケッツとの「NBAプレーオフ2026」1回戦に臨んだ。

2連勝のレイカーズはルーク・ケナード、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。

オースティン・リーブス、ルカ・ドンチッチを欠くなか、第1クォーターは八村が爆発。3本の3ポイントシュートを含む6本のフィールドゴールを沈めるなど16得点を挙げれば、ベンチから出場したジャクソン・ヘイズも躍動し、39－32と7点のリードを奪った。

第2クォーター序盤はブロニー・ジェームズが3ポイントに加え、レブロンのアシストからアリウープを披露。リードを11点に広げ、前半を終えた。ハーフタイムの時点で、レブロンと八村がともに16得点。ケナードが10得点、ヘイズが9得点で続いた。

第3クォーターはミスが重なり、なかなか得点を伸ばせず。1点差に詰め寄られた残り3分10秒に八村が3ポイントを沈めると、スマート、ヘイズ、レブロン、ジャレッド・バンダービルトも加点した。

相手の流れが続いた第4クォーターは、試合終了残り4分59秒に逆転の3ポイントを献上。アルペレン・シェングンを止められず、同40秒に6点差をつけられた。

それでも、スマートがフリースロー3本を確実に決め、同13秒にレブロンが同点の3ポイントを成功。相手のオフェンスを止めると、同1.2秒から逆転を狙ったレブロンのショットが外れ、同点で48分間を終了した。

スマートの長距離砲で始まったオーバータイムは、残り2分35秒に八村のレイアップで107－103と4点差。レブロンがハッスルプレーを見せれば、スマートがフリースローで得点を重ねた。

レイカーズが最終スコア112－108で勝利。レブロンが29得点13リバウンド6アシスト1ブロック3スティール、八村が4本の3ポイントを含む22得点、スマートが21得点10アシスト2ブロック5スティール、ケナードが14得点6リバウンド6アシスト、ヘイズが12得点2ブロックを記録した。

なお、両チームによる第4戦は27日（同26日）に行われる。

■試合結果



ヒューストン・ロケッツ 108－112 ロサンゼルス・レイカーズ



HOU｜32｜20｜23｜26｜7｜＝108



LAL｜39｜24｜17｜21｜11｜＝112

【動画】八村塁が第1クォーターに大爆発/h4>