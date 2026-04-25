矢野顕子が、ニューアルバム『生きものたちへ』を7月22日にリリース。また、細野晴臣を迎えた新曲「海男と瑠璃亜 feat. 細野晴臣」を5月6日に先行配信する。

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本作は、NHK Eテレ『ねほりんぱほりん』のテーマソングとして書き下ろした「生きものたちへ」や、野球をテーマに独自の視点で描いた「LIFETIME BASEBALL」など全8曲を収録。さらなるサプライズも用意されているとのことだ。

本作のアートワークは、デザイナーの北山雅和と写真家の濱田英明が担当。完全生産限定盤に付属するBlu-rayには、2025年に開催された『矢野顕子さとがえるコンサート2025 featuring 小原礼・佐橋佳幸・林立夫～30th Anniversary～』NHKホール公演のライブ映像と、レコーディングドキュメント映像が収録される。アナログ盤も同時発売となる。

また、VICTOR ONLINE STOREではアルバムの完成を記念したシャンパングラスと完全生産限定盤のセットを数量限定で販売。50周年を記念して50名に、抽選で直筆サイン＆宛名を入れたアートカードをプレゼントする企画も行われる。そのほか購入特典として、オリジナルポスターやステッカーなども用意されている。

さらに、ソロデビュー50周年を記念したスペシャルサイトがオープン。漫画家 浦沢直樹による描き下ろしの50周年記念イラストも公開となった。

なお、ウィル・リー（Ba）とクリス・パーカー（Dr）との矢野顕子トリオの公演を今年も開催。ブルーノート東京とBillboard Live OSAKAで14公演を行うほか、8月30日に札幌で開催されるイベント『North JAM Session meets BLUE NOTE TOKYO』にも出演が決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）