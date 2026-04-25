首も袖も合わない…！身長150cmの洋服選び
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2023年にデビュー20周年を迎えたコミックエッセイ作家・たかぎなおこさん。そんなたかぎさんの原点ともいえるデビュー作が『150cmライフ。』です。
子どもの頃の背の順は、いつも1番前か2番目だったというたかぎさん。日常生活での“小柄あるある”や服選びの工夫など、小柄なたかぎさんならではの視点で切り取られた日常には、150cmだからこその悲喜こもごもがたっぷり詰まっています。
※本記事はたかぎなおこ著の書籍『新装版たかぎなおこライブラリー 150cmライフ。』から一部抜粋・編集しました。
※新装版たかぎなおこライブラリーとは…コミックエッセイ作家たかぎなおこさんの何度も読み返したい珠玉の作品をまとめた新装版シリーズです。発売当時に感じた著者の想いをそのままにお伝えするため、本文中の表現やデータは、執筆当時（2003年）のまま掲載しています。
■トップス
首まわりが広すぎたり、袖が長すぎたり、胴まわりが大きすぎたり、丈が長すぎたりと、なかなかピッタリサイズに出会えないトップス。
だからといってルーズでだらしない印象になるのはさけたいところ。
著＝たかぎなおこ／『新装版たかぎなおこライブラリー 150cmライフ。』