「頭に海苔のってます？」特徴的な頭の模様の白ネコ。子猫たちにも遺伝して
【画像を見る】「頭に海苔のってます？え、子どもたちも…！？」
ネコちゃんのちょっとした仕草や見た目に、思わず目が留まってしまうことってありますよね。とある白ネコの頭にあるワンポイントと、その子どもの様子がInstagramで注目を集めています。一度見たら忘れられない、その模様とは？
■頭に海苔模様がある白ネコ。子どもたちは…？
白ネコの“磯辺海苔男（いそべのりお）”くんの日々の様子を発信しているのは、sakuraneko2222さん。海苔男くんは、しっぽと頭に黒い毛を持ち、体が真っ白なネコです。
頭上の模様は、まるで磯辺焼の海苔を1枚のせたかのよう。なぜか頭上だけが真っ黒な毛色なのです。磯辺餅のように見えることから、磯辺海苔男と名付けられました。
見た目の印象からファンも多い海苔男くんですが、驚くのは、子どもたちの毛色。なんと子ネコたちの頭上にも海苔柄の模様があります。
海苔男くんにそっくりすぎる子ネコたちの様子に「最強遺伝子、ステキすぎる！」「頭に海苔のっけてるみたい」など、遺伝子の強さに驚く声が多数寄せられました。動画はInstagramで18万いいね！を獲得して話題になっています。
■ネコ好きな飼い主さんへインタビューしてみました
磯辺海苔男くんの日常をたくさんアップされているsakuraneko2222さんへお話を伺いました。
ーいいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
sakuraneko2222さん「まさかここまでの反響があるとは思いませんでした。飼い主は見慣れてしまっていましたが、やっぱり強烈な海苔の印象はすごいんだなと再確認しました」
ーバズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
sakuraneko2222さん「ここまでバズるとは誰も思っていなかったので予想外でした。友人や家族もかなりびっくりしたようです。『最強遺伝子伝説だね』と言われました」
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください！
sakuraneko2222さん「『おにぎりちゃんがたくさん』『最強遺伝子最高』『爆笑しました』などのさまざまなコメントをいただき嬉しかったです！」
ー現在は、何匹のネコちゃんと過ごしているのでしょうか？
sakuraneko2222さん「自宅の飼いネコは10匹です。保護している親子ネコが7匹います。子ネコが育ったら譲渡予定です」
ー最近のネコちゃんの様子や面白かったエピソードを教えてください。
sakuraneko2222さん「磯辺海苔男と米俵助六（別のネコちゃんの名前）が似た柄で、頭に海苔が付いているようなんです。お互い海苔を舐めあって整えあっているのが面白いです」
ーレタスクラブの読者に一言お願いします！
sakuraneko2222さん「癖の強いネコたちを見てくださってありがとうございます！これからも癖強ネコたちの面白い様子を発信していくのでお楽しみに！」
■頭の海苔をお互いにチェック！ほっこりするネコちゃんの日常
他にもsakuraneko2222さんのアカウントでは、海苔男くんの日常の様子がたくさんアップされています。
「頭の海苔チェック開始」というタイトルとともに投稿されたのは、海苔男くんと一緒に飼われている米俵助六くんとの様子。助六くんも頭に海苔模様のあるネコです。
2匹でにらみ合い、同じところをクルクル回りながら、お互いの海苔をチェックしています。まるで「おまえの海苔はどうなんだよ？」「俺の1枚海苔のほうが立派だぜ」と会話をしているようです。動画は、1.2万いいね！を集めています。
いつも堂々とした風格の海苔男くんですが、やさしい一面もあります。
保護したばかりの子ネコをやさしく見守っている海苔男くんの様子。子ネコを穏やかな表情で見つめる海苔男くんの姿に「親子かと思った」「やさしいまなざしにキュンとする！」などのコメントで盛り上がり、2.9万いいね！を獲得しました。
「ふっくらおにぎりを握ります」というコメントと共に投稿されたのは、海苔男くんがsakuraneko2222さんにおにぎりのように顔を握られている様子です。
海苔男くんの頭上とあごに手をそえて、ふんわり空気が入るように軽い手つきで、やさしく握っています。海苔男くんも嫌がるでもなく、されるがままですが、表情はとても気持ちよさそうです。
大人しく握られている海苔男くんの姿に「おいしそうな海苔男握り」「ダンディな味がしそう」などのコメントが寄せられ、1.1万いいね！を獲得しました。
いろいろな表情を見せてくれる海苔男くんの日常が気になる方は、sakuraneko2222さんのInstagramアカウントを覗いてみてください。
文＝佐藤みなみ