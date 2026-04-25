開催：2026.4.25

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 1 - 8 [アスレチックス]

MLBの試合が25日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアスレチックスが対戦した。

レンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディ、対するアスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノで試合は開始した。

1回表、1番 ニック・カーツ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 TEX 0-1 ATH、3番 カルロス・コルテス 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 TEX 0-2 ATH、4番 タイラー・ソダーストロム 初球を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 TEX 0-3 ATH

4回裏、5番 ジョシュア・ヤング 2球目を打ってタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 1-3 ATH

5回表、3番 カルロス・コルテス 7球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでアスレチックス得点 TEX 1-6 ATH

9回表、9番 ザカリー・ゲロフ 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 TEX 1-8 ATH

試合は1対8でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのルイス・セベリーノで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで2勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 11:42:18 更新