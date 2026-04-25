誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。

このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。

投稿者

武石修さん（フリーランスライター/フォトグラファー）

製品名

キヤノン EOS 5D Mark II

使用期間

2009年3月14日～現在

購入理由

当時、デジカメ Watchの編集者をしていた筆者。そろそろプライベートや取材で使うためのデジタル一眼レフカメラが欲しいと思い、購入した1台です。現物は発表会の取材で触っていたので、軍資金が貯まったところでお店に注文してGETしました！

印象に残っていること

もともと35mmのフィルム一眼レフカメラを使っていたこともあり、デジタル一眼レフもフルサイズで行こうと決めていました。その時のライバル機といえば、こちらも名機のニコンD700。迷いましたがオールドレンズをフルサイズで使いたいという希望もあり、フランジバックがより短いEFマウント機を選択。オールドニッコール、ヤシコン、M42といったレンズの母艦としても大変活躍してくれました。

その頃のカメラとしては高感度画質もよく、ストロボを使うのがはばかられる取材現場でも地明かりできれいに撮れました。解像力も含めて画質にも満足したものです。そしてフルHDでの動画撮影に初めて対応した一眼レフカメラでもありました。筆者も慣れないながらいろいろなものを動画で撮影し、その高精細な映像に驚かされました。程なくして、EOS 5D Mark IIが映像業界に多大な影響を与えることになったのはご存知のとおりと思います。

EOS 5D Mark IIの思い出といえば、当時行われていた「モードダイヤル改造サービス」の取材で、この個体を”ロック付き”にしてもらったことでしょうか。自分のカメラが目の前で分解され、手際良く再度組み立てられていく様子には大いに感心したものでした。

米CESや独フォトキナ、中国の工場取材など飛行機に揺られての移動にも耐え、今日まで故障もありません。筆者もミラーレスカメラに移って久しいですが、当時のEFマウントレンズも残してあって今でもたまに持ち出しています。17年以上前の機種ではありますが、超高感度などを別にすれば現在でも通用する画質はあると思います。

格安大口径レンズとして話題になっているRF45mm F1.2 STMの”元ネタ”となったレンズで。少々柔らかめの描写や大きめの周辺減光には独特の味わいがありますね。いまはなき晴海の旧客船ターミナル展望台から撮影した1枚です

EOS 5D Mark II／EF50mm F1.2L USM／50mm／絞り優先AE（1/1,000秒、F1.2、-1EV）／ISO 100

忘れられない1台～私の愛したデジタルカメラ～ 募集要項

以下の項目を確認し、【テキスト】と【画像】をあわせて電子メールにて応募ください。

採用された方には、Amazonギフト券1,000円分をお送りいたします。

【テキスト】

投稿者名（本名以外も可） 製品名 使用期間 購入理由 購入のきっかけ、印象に残っていることなど（200～400字程度）※対象製品はデジタルカメラに限る。※掲載にあたって編集部でテキストを調整する場合あり。

【画像】

製品外観（1～3点） その製品で撮影した静止画または動画（1点。任意）※画像の長辺は800～1,920ピクセル程度、動画は2分以内。※肖像権、著作権などの諸権利をクリアしていること。※家族写真などの場合、本人の了承を得ていること。

【宛先】

memory_camera@impress.co.jp